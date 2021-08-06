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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль выпадет из топ-3 впервые за 4 года. Его обойдёт грек с русскими корнями

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сенсационно проиграл в Вашингтоне. Его место в рейтинге займёт Стефанос Циципас.

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Источник: AFP 2021

Впервые за 4 с лишним года знаменитый испанец Рафаэль Надаль выпадет из топ-3 рейтинга ATP. Его обойдёт грек с русскими корнями Стефанос Циципас. Впереди только Медведев и Джокович. Посмотрим, какие перспективы и у них.

Оставшиеся грунтовые турниры сезона, которые проходили одновременно с Олимпиадой в Токио, завершились, и ATP-тур полностью переехал в Северную Америку на хард. На текущей неделе проходит турнир ATP-500 в Вашингтоне. Главным фаворитом считался 1-й номер посева испанец Рафаэль Надаль. Напомним, он, в отличие от Джоковича, Медведева, Циципаса, Зверева не поехал на Игры в Японию, а предпочёл заняться восстановлением и подготовкой к US Open. Как сеяный, Надаль пропустил в столице США первый круг, а во втором в трёх сетах в тяжелейшей борьбе оказался сильнее американца Джека Сока — 6:2, 4:6, 7:6.

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А вот в 3-м круге Надаль сенсационно уступил 50-й ракетке мира — представителю ЮАР Ллойд-Джорджу Харрису — 4:6, 6:1, 4:6. Это поражение стало первым для Рафаэля с 2019 года, когда он проиграл сопернику не из топ-20. Тогда, в конце февраля на турнире в Акапулько его одолел 72-я ракетка мира Ник Кирьос из Австралии. В промежутке между матчами с Кирьосом и Харрисом испанец проиграл 16 матчей — все игрокам из топ-20, причём 13 из них были в топ-10.

Это поражение привело к тому, что в ближайший понедельник 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» покинет топ-3 рейтинга ATP. Надаль окажется вне тройки лучших с мая 2017 года. Всё это произошло из-за того, что в ближайший понедельник у Рафаэля будет списано 500 очков — половина из 1000 за победу на «Мастерсе» в Монреале-2019. А новых очков в Вашингтоне-2021 он толком набрать не смог. В итоге 3-й ракеткой мира в ближайший понедельник станет грек с русскими корнями Стефанос Циципас.

Циципас выступал на Олимпиаде, где не начисляются рейтинговые очки. И несмотря на то, что турнир в Вашингтоне-2021 он пропускал, тем не менее, грек даже получит небольшую прибавку (115 очков). Канадский «Мастерс"-2019 попадёт в категорию необязательных и 10 очков Стефаноса, заработанные в 2019 году, заменятся на лучший из ранее неучитываемых показателей — 125 очков за титул в Эшториле-2019. Для 22-летнего Циципаса это будет дебют в топ-3. Никогда ранее он так ещё высоко не забирался в рейтинге. Выше него будут только Даниил Медведев и Новак Джокович.

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Что же будет дальше с рейтингами ведущих теннисистов? Пресс-служба ATP уже распространила заявление о том, что после завершения «Мастерса» в Цинциннати и за неделю до старта US Open, с 23 августа, мужской рейтинг будет полностью «разморожен». Очки будут снова начисляться по старым, «докоронавирусным» правилам. С этого момента после завершения очередного турнира очки за эту же неделю 2019 и 2020 годов будут списаны полностью. В дальнейшем все очки будут учитываться в рейтинге, как и раньше, не более 52 недель. Первым, кого это коснётся, будет Роджер Федерер. Благодаря «коронавирусной системе» швейцарец долгое время находился в десятке с замороженными очками, хотя не играл в течение года. Теперь же у него стремительно начнут сгорать баллы. Тем более, что Роджер уже заявил о том, что пропустит «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати.

Непростая ситуация будет и у Даниила Медведева. Как и у Надаля, у россиянина в понедельник сгорит половина очков за Монреаль-2019 — 300. Напомним, именно два года назад в августе у Даниила пошла потрясающая серия из 6 подряд финалов на самых крупных турнирах — финалы Вашингтона и Монреаля, титул в Цинциннати, финал US Open, титулы в Санкт-Петербурге и Шанхае. И эти очки нужно будет защищать сейчас уже в полном объёме. Поэтому Медведеву в ближайшие месяцы нужно будет больше думать не столько о том, как приблизиться к Джоковичу (разница будет в понедельник 2193 очка), как уберечь свои позиции от притязаний Циципаса. В понедельник между Даниилом и Стефаносом будет 1805 очков, но греку практически ничего защищать не надо. Почти каждая победа ему пойдёт в плюс.

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