Касаткина отыграла 5 матчболов, но проиграла Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе
Россиянка Дарья Касаткина не смогла завоевать титул на турнире в
Россиянка Дарья Касаткина не смогла завоевать титул на турнире в
Отметим, что во второй партии россиянка отыграла 5 матчболов и смогла перевести игру в третий сет, но там все же уступила.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету Касаткиной два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных
За победу на турнире Коллинз получит $68,5 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков. Касаткина за выход в финал заработала $51 тыс. и 305 очков.