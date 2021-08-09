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10:22 (мск), источник: Sport24

Касаткина отыграла 5 матчболов, но проиграла Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе

Россиянка Дарья Касаткина не смогла завоевать титул на турнире в Сан-Хосе. В финале она проиграла американке Даниэль Коллинз — 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.

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Источник: РИА "Новости"

Отметим, что во второй партии россиянка отыграла 5 матчболов и смогла перевести игру в третий сет, но там все же уступила.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету Касаткиной два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во время загрузки произошла ошибка.

За победу на турнире Коллинз получит $68,5 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков. Касаткина за выход в финал заработала $51 тыс. и 305 очков.

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