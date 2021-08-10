Турнир ATP в Санкт-Петербурге перенесли на конец октября
Начало турнира Ассоциации
Начало турнира Ассоциации
Первоначально проведение турнира планировалось на
Кроме того,
А «ВТБ Кубок Кремля» состоится в запланированные сроки — с 18 по 24 октября.
В феврале россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации
Всего в российскую команду вошли четыре теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.
За трофей боролись 12 сборных, в том числе команды Сербии, Испании, Австрии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции, Канады и Австралии.