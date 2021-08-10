Турнир ATP в Санкт-Петербурге перенесли на конец октября

Первоначально проведение турнира планировалось на 20—26 сентября , однако в эти дни соревнования пройдут в столице Казахстана Нур-Султане.

Кроме того, из-за ситуации с COVID-19 отменен турнир серии «Мастерс» в Шанхае, который должен был состояться с 10 по 17 октября. Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщала об отмене состязаний в Китае и Японии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

А «ВТБ Кубок Кремля» состоится в запланированные сроки — с 18 по 24 октября.

В феврале россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) и принес досрочную победу российской сборной в данном турнире.

Всего в российскую команду вошли четыре теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.