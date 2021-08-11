Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто

Россиянин начал выступление со второго круга, где его соперником был представитель Казахстана Александр Бублик. Первый номер турнира победил во встрече в трех партиях — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продлился два часа. Медведев 13 раз подал навылет и взял два гейма на приеме. Отметим, что это было пятое очное противостояние теннисистов — Медведев еще ни разу не проигрывал Бублику.