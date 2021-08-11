Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Иж
Торпедо Мс
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда СПб
Ленинградец
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Вл
Кайрат М
Футбол. Кубок России
17:00
Форте
Чайка
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
Саранск
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет
Знамя
Футбол. Кубок России
18:00
Волна
Торпедо Вл
Футбол. Кубок России
19:00
Красава
Динамо Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
18Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
09:33 (мск), источник: Матч ТВ

Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто

Даниил Медведев успешно стартовал на турнире АТР в Торонто.

Наверх
Источник: Reuters

Россиянин начал выступление со второго круга, где его соперником был представитель Казахстана Александр Бублик. Первый номер турнира победил во встрече в трех партиях — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продлился два часа. Медведев 13 раз подал навылет и взял два гейма на приеме. Отметим, что это было пятое очное противостояние теннисистов — Медведев еще ни разу не проигрывал Бублику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперником Даниила в третьем круге станет победитель пары Джеймс Дакворт (Австралия) — Янник Синнер (Италия).

Читайте также
 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
14 лет позора. Все провалы «Спартака» в квалификациях еврокубков
СМИ: Мбаппе намерен как можно быстрее покинуть «ПСЖ»
«Мерседес и Москвич». Колосков сравнил «Бенфику» и «Спартак»
«ПСЖ» показал, как прошел первый день Месси в Париже (видео)
Сборная России впервые за 4 года сыграет на стадионе «Спартака»
«В НХЛ 90% – деньги, 10% – хоккей». Михайлов – о Капризове
Израильская гимнастка Линой Ашрам закрыла страницы в соцсетях
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь