«Это было плохое слово?» Карена Хачанова наказали за ругань в матче с Асланом Карацевым

«Пусть возьмёт с собой правила и покажет, какие слова нельзя использовать. Вот что я хочу. Я не буду продолжать матч, пока вы это не сделаете. Это был дерьмовый мяч. Я никого не обвинял. Я сам себе сказал, что мяч был дерьмовым. Я не грубил. И за это меня штрафуют? Вы шутите? Я хочу видеть правила.



Если бы я сказал это о ком-то, это было бы оскорбление. За всю карьеру у меня никогда не было предупреждений за неспортивное поведение, а тут меня лишают очка. Это было плохое слово? Что вы имеете в виду? “Дерьмо” — это плохое слово? Когда вы идёте в туалет, то как вы это скажете? Ну же, скажите. Уберите камеру и скажите мне. Где написано, что это плохое слово? Кто это решает?» — сказал Хачанов на корте.