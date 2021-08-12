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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это было плохое слово?» Карена Хачанова наказали за ругань в матче с Асланом Карацевым

Российский теннисист Карен Хачанов был оштрафован на одно очко во втором сете матча с соотечественником Асланом Карацевым в Торонто за нецензурную брань.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов сказал слово «дерьмо», за что получил наказание. Карен выразил недовольство решением судьи и потребовал вызвать на корт супервайзера.

«Пусть возьмёт с собой правила и покажет, какие слова нельзя использовать. Вот что я хочу. Я не буду продолжать матч, пока вы это не сделаете. Это был дерьмовый мяч. Я никого не обвинял. Я сам себе сказал, что мяч был дерьмовым. Я не грубил. И за это меня штрафуют? Вы шутите? Я хочу видеть правила.

Если бы я сказал это о ком-то, это было бы оскорбление. За всю карьеру у меня никогда не было предупреждений за неспортивное поведение, а тут меня лишают очка. Это было плохое слово? Что вы имеете в виду? “Дерьмо” — это плохое слово? Когда вы идёте в туалет, то как вы это скажете? Ну же, скажите. Уберите камеру и скажите мне. Где написано, что это плохое слово? Кто это решает?» — сказал Хачанов на корте.

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В итоге Хачанов одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

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