«Это было плохое слово?» Карена Хачанова наказали за ругань в матче с Асланом Карацевым
Российский теннисист Карен Хачанов был оштрафован на одно очко во втором сете матча с соотечественником Асланом Карацевым в Торонто за нецензурную брань.
Российский теннисист Карен Хачанов был оштрафован на одно очко во втором сете матча с соотечественником Асланом Карацевым в Торонто за нецензурную брань.
Хачанов сказал слово «дерьмо», за что получил наказание. Карен выразил недовольство решением судьи и потребовал вызвать на корт супервайзера.
«Пусть возьмёт с собой правила и покажет, какие слова нельзя использовать. Вот что я хочу. Я не буду продолжать матч, пока вы это не сделаете. Это был дерьмовый мяч. Я никого не обвинял. Я сам себе сказал, что мяч был дерьмовым. Я не грубил. И за это меня штрафуют? Вы шутите? Я хочу видеть правила.
Если бы я сказал это о
В итоге Хачанов одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4.