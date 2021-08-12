Пять российских теннисисток вылетели во втором круге турнира в Монреале
Выступление на соревновании закончили Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Выступление на соревновании закончили Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Все представительницы России завершили борьбу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Матчи второго круга проиграли Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Олимпийская чемпионка Токио в миксте Павлюченкова со счетом 6:1, 3:6, 2:6 проиграла американке Джессике Пегуле.
Потапова досрочно завершила матч против представительницы США Кори Гауфф. При счете 0:5 в первом сете она снялась
Касаткина уступила теннисистке из Туниса Онс Жабер 6:2, 3:6, 4:6. Кудерметова была слабее гречанки Марии Саккари 4:6, 7:5, 4:6, а Самсонова — испанки Сары Соррибес Тормо 4:6, 3:6.
Призовой фонд турнира в Монреале составляет более $1,8 млн. Победительница получит $221,5 тыс. Соревнования относятся к категории WTA 1000. Они являются самыми престижными после турниров серии «Большого шлема» и Итогового турнира года.