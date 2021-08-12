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09:55 (мск), источник: РБК

Пять российских теннисисток вылетели во втором круге турнира в Монреале

Выступление на соревновании закончили Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

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Источник: AP 2021
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Все представительницы России завершили борьбу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Матчи второго круга проиграли Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Олимпийская чемпионка Токио в миксте Павлюченкова со счетом 6:1, 3:6, 2:6 проиграла американке Джессике Пегуле.

Потапова досрочно завершила матч против представительницы США Кори Гауфф. При счете 0:5 в первом сете она снялась из-за травмы.

Касаткина уступила теннисистке из Туниса Онс Жабер 6:2, 3:6, 4:6. Кудерметова была слабее гречанки Марии Саккари 4:6, 7:5, 4:6, а Самсонова — испанки Сары Соррибес Тормо 4:6, 3:6.

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Призовой фонд турнира в Монреале составляет более $1,8 млн. Победительница получит $221,5 тыс. Соревнования относятся к категории WTA 1000. Они являются самыми престижными после турниров серии «Большого шлема» и Итогового турнира года.

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