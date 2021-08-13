Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Монако
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Арсенал
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Бавария
11
Футбол. Первый дивизион
14.08
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
14.08
Енисей
Олимп-Долгопрудный
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
09:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев вышел в ¼ финала ATP Rogers Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Джеймса Дакворта из Австралии в матче третьего круга Rogers Cup. Турнир относится к категории Masters 1000 и проводится в Торонто.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. В ¼ финала россиянин сыграет с победителем матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и Николозом Басилашвили (Грузия).

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне другие россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в ¼ финала турнира. Рублев проиграл американцу Джону Изнеру — 5:7, 6:7, а Хачанов уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу — 3:6, 2:6.

25-летний Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 11 титулов ассоциации. Он дважды выходил в финалы турниров Большого шлема. 29-летний Джеймс Дакворт занимает 85 место в рейтинге теннисистов.

Читайте также
 Лавров сожалеет о решении «урегулировать ситуацию» силой
За право не видеть начальство можно и доплатить
Лимит на легионеров в РПЛ наконец отменят? Этого захотел сам РФС
Новичок АПЛ «Брентфорд» принимает «Арсенал» (онлайн-трансляция)
Траньков о трансгендерах в фигурном катании: Ничего страшного
Почеттино сообщил, что дебют Месси в «ПСЖ» может быть отложен
Олег Романцев прокомментировал ситуацию в «Спартаке»
Ждем побед «Челси» и «Спартака»: Топ ставок выходных
Брат уличенного в допинге триатлониста из России также отстранен
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь