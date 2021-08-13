Медведев вышел в ¼ финала ATP Rogers Cup
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Джеймса Дакворта из Австралии в матче третьего круга Rogers Cup. Турнир относится к категории Masters 1000 и проводится в Торонто.
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Джеймса Дакворта из Австралии в матче третьего круга Rogers Cup. Турнир относится к категории Masters 1000 и проводится в Торонто.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. В ¼ финала россиянин сыграет с победителем матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и Николозом Басилашвили (Грузия).
Накануне другие россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в ¼ финала турнира. Рублев проиграл американцу Джону Изнеру — 5:7, 6:7, а Хачанов уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу — 3:6, 2:6.
25-летний Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации