Чемпион турнира в Атланте: я знал, что у Рублёва будут проблемы. Он был немного не в себе

«Условия на центральном корте были непростыми. Ощущался ветер. Я знал, что у Андрея будут с этим проблемы. С самого начала матча он был немного не в себе. Он не скрывал разочарования. Когда я увидел, что он раздражён, то сказал себе, что нужно сохранять спокойствие. Это помогло мне в концовке», — приводит слова Изнера официальный сайт тура.