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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион турнира в Атланте: я знал, что у Рублёва будут проблемы. Он был немного не в себе

36-летний американский теннисист Джон Изнер прокомментировал победу в матче с россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге «Мастерса» в Торонто со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

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Источник: Reuters

«Условия на центральном корте были непростыми. Ощущался ветер. Я знал, что у Андрея будут с этим проблемы. С самого начала матча он был немного не в себе. Он не скрывал разочарования. Когда я увидел, что он раздражён, то сказал себе, что нужно сохранять спокойствие. Это помогло мне в концовке», — приводит слова Изнера официальный сайт тура.

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Джон, ранее победивший на турнире ATP-250 в Атланте, выиграл уже восемь матчей подряд. За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Изнер поспорит с французом Гаэлем Монфисом. Лидером посева является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.

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