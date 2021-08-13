Чемпион турнира в Атланте: я знал, что у Рублёва будут проблемы. Он был немного не в себе

«Условия на центральном корте были непростыми. Ощущался ветер. Я знал, что у Андрея будут с этим проблемы. С самого начала матча он был немного не в себе. Он не скрывал разочарования. Когда я увидел, что он раздражён, то сказал себе, что нужно сохранять спокойствие. Это помогло мне в концовке», — приводит слова Изнера официальный сайт тура.
Джон, ранее победивший на турнире ATP-250 в Атланте, выиграл уже восемь матчей подряд. За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Изнер поспорит с французом Гаэлем Монфисом. Лидером посева является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.