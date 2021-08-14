Плишкова стала первой финалисткой турнира в Монреале, обыграв Соболенко

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Плишкова десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Соболенко подала пять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.