Плишкова стала первой финалисткой турнира в Монреале, обыграв Соболенко
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале.
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале.
В полуфинальном матче четвёртая сеяная Плишкова нанесла поражение первой ракетке соревнований представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Плишкова десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми
За титул турнира в Монреале Плишкова сыграет с победительницей полуфинала, в котором встретятся итальянка Камила Джорджи и американка Джессика Пегула.
В 2019 году турнир выиграла канадка Бьянка Андрееску. В 2020 году соревнования были отменены