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01:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев обыграл Опелку и победил на турнире в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Торонто обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:4, 6:3.

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Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Медведев сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету американца 4 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Для Медведева это третий титул в 2021 году. Ранее он выиграл турниры в Мальорке и Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед на турнирах ATP.

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