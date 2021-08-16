Медведев обыграл Опелку и победил на турнире в Торонто
Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Торонто обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:4, 6:3.
Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Торонто обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Медведев сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3
Для Медведева это третий титул в 2021 году. Ранее он выиграл турниры в Мальорке и Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед на турнирах ATP.