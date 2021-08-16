Медведев обыграл Опелку и победил на турнире в Торонто

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Медведев сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету американца 4 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.