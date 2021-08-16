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09:32 (мск), источник: РБК

Даниил Медведев вошел в топ-3 чемпионской гонки ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на третье место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

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Источник: Reuters

Медведев в воскресенье стал победителем турнира серии «Мастерс» в Торонто, обыграв в финале американца Райли Опелку. Для россиянина это 12-й титул ATP в одиночном разряде.

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Благодаря победе в чемпионской гонке 25-летний россиянин набрал 4020 очков. Лидерство сохранил серб Новак Джокович (7170), второе место занимает Стефанос Циципас (Греция, 4975).

Чемпионская гонка в отличие от рейтинга ATP учитывает только результаты теннисиста в действующем сезоне. Первая восьмерка гонки примет участие в Итоговом турнире ATP.

Чемпионская гонка от 16 августа:

  1. (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170 очков;
  2. (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4975;
  3. (6). Даниил Медведев (Россия) — 4020;
  4. (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505;
  5. (4). Андрей Рублев (Россия) — 3340;
    …11 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1795;
    …27 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1075.
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