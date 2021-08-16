Даниил Медведев вошел в топ-3 чемпионской гонки ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на третье место в чемпионской гонке Ассоциации
Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на третье место в чемпионской гонке Ассоциации
Медведев в воскресенье стал победителем турнира серии «Мастерс» в Торонто, обыграв в финале американца Райли Опелку. Для россиянина это 12-й титул ATP в одиночном разряде.
Благодаря победе в чемпионской гонке 25-летний россиянин набрал 4020 очков. Лидерство сохранил серб Новак Джокович (7170), второе место занимает Стефанос Циципас (Греция, 4975).
Чемпионская гонка в отличие от рейтинга ATP учитывает только результаты теннисиста в действующем сезоне. Первая восьмерка гонки примет участие в Итоговом турнире ATP.
Чемпионская гонка от 16 августа: