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17 августа, источник: БЕЛТА

Александра Саснович проиграла в 1/32 финала турнира в Цинциннати

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (90-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте одиночного разряда турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $1,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В 1/32 финала белоруска встречалась с британской теннисисткой Хизер Уотсон (67) и уступила в трехсетовом поединке — 2:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась два часа. Во втором раунде британка встретится с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти.

Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив французскую теннисистку Кристину Младенович (57) — 6:4, 7:5 и представительницу Германии Андреа Петкович (68) — 7:5, 6:2.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (15) в 1/32 финала сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (52). Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко стартует с 1/16 финала, где ее соперницей будет испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт (31).

В 1/16 финала парного разряда Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова победили американский дуэт Хейли Картер / Сабрина Сантамария — 7:5, 6:4. Белорусско-американский тандем Виктория Азаренко / Джессика Пегула обыграл украинско-японскую пару Людмила Киченок / Макото Ниномия — 6:2, 2:6, 10:6.

Турнир в Цинциннати завершится 22 августа. Эти соревнования являются проверкой сил перед последним в сезоне турниром серии «Большого шлема» — открытым чемпионатом США.

В этом году US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 11 сентября.

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