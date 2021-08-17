Александра Саснович проиграла в 1/32 финала турнира в Цинциннати

В 1/32 финала белоруска встречалась с британской теннисисткой Хизер Уотсон (67) и уступила в трехсетовом поединке — 2:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась два часа. Во втором раунде британка встретится с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти.

Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив французскую теннисистку Кристину Младенович (57) — 6:4, 7:5 и представительницу Германии Андреа Петкович (68) — 7:5, 6:2.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (15) в 1/32 финала сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (52). Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко стартует с 1/16 финала, где ее соперницей будет испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт (31).

В 1/16 финала парного разряда Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова победили американский дуэт Хейли Картер / Сабрина Сантамария — 7:5, 6:4. Белорусско-американский тандем Виктория Азаренко / Джессика Пегула обыграл украинско-японскую пару Людмила Киченок / Макото Ниномия — 6:2, 2:6, 10:6.

Турнир в Цинциннати завершится 22 августа. Эти соревнования являются проверкой сил перед последним в сезоне турниром серии «Большого шлема» — открытым чемпионатом США.