Агент Осаки раскритиковал журналиста, который довел японку до слез

Это хулиган. Он издевается, а не работает. Из-за таких, как он, отношения между прессой и теннисистами сильно напряжены. Что ей дает внимание СМИ? Вы слишком много о себе возомнили! Это прозрачный намек на то, что Наоми обязана своим успехом вне корта средствам массовой информации. Не будьте такими себялюбивыми!

Стюарт Дугид агент японской теннисистки Наоми Осаки