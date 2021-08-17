Агент Осаки раскритиковал журналиста, который довел японку до слез
Стюарт Дугид, агент японки Наоми Осаки раскритиковал журналиста, который довел теннисистку до слез.
Стюарт Дугид, агент японки Наоми Осаки раскритиковал журналиста, который довел теннисистку до слез.
Произошло это на
Это хулиган. Он издевается, а не работает.
Из-затаких, как он, отношения между прессой и теннисистами сильно напряжены. Что ей дает внимание СМИ? Вы слишком много о себе возомнили! Это прозрачный намек на то, что Наоми обязана своим успехом вне корта средствам массовой информации. Не будьте такими себялюбивыми!
Во втором круге Осака сыграет с победительницей матча Кори Гауфф — Се Шувэй.