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11:45 (мск), источник: Sport24

Агент Осаки раскритиковал журналиста, который довел японку до слез

Стюарт Дугид, агент японки Наоми Осаки раскритиковал журналиста, который довел теннисистку до слез.

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Источник: Reuters

Произошло это на пресс-конференции турнира в Цинциннати. Журналист спросил Наоми, почему она не любит общаться с прессой несмотря на то, что теннисистка многое получает именно от ее внимания. Этот вопрос заставил японку расплакаться и покинуть пресс-конференцию. Спустя некоторое время она вернулась и продолжила общаться с медиа.

Это хулиган. Он издевается, а не работает. Из-за таких, как он, отношения между прессой и теннисистами сильно напряжены. Что ей дает внимание СМИ? Вы слишком много о себе возомнили! Это прозрачный намек на то, что Наоми обязана своим успехом вне корта средствам массовой информации. Не будьте такими себялюбивыми!
Стюарт Дугид
агент японской теннисистки Наоми Осаки

Во втором круге Осака сыграет с победительницей матча Кори Гауфф — Се Шувэй.

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