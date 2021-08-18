Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

В рамках первого круга он обыграл местного теннисиста Марка Хирона. Бублик проиграл первый сет со счетом 3:6, но затем выиграл два последующих — 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась два часа и восемь минут. Казахстанец сделал 21 эйс при восьми двойных ошибках и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.