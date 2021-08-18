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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Самый запоминающийся полет»: известная теннисистка стала стюардессой

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Теннисистка Эжени Бушар поработала стюардессой на самолете одной из канадских чартерных авиакомпаний.

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Источник: Twitter

Бушар объявляла информацию о правилах, которые нужно соблюдать во время полета, побывала в кабине пилота и сфотографировалась с пассажирами воздушного судна.

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«Это был самый запоминающийся полет в нашей жизни! Спасибо нашей команде, Эжени Бушар, публике, которая нас поддерживала, и самым отзывчивым клиентам, которых мы только могли пожелать», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте авиакомпании.

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Бушар 27 лет, наивысшей позицией канадки в рейтинге Женской теннисной ассоциации была пятая строчка (октябрь 2014 года). За свою теннисную карьеру Бушар заработала более 6,6 миллиона долларов призовых. В настоящее время спортсменка восстанавливается после травмы плеча.

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