«Самый запоминающийся полет»: известная теннисистка стала стюардессой

Бушар объявляла информацию о правилах, которые нужно соблюдать во время полета, побывала в кабине пилота и сфотографировалась с пассажирами воздушного судна.

«Это был самый запоминающийся полет в нашей жизни! Спасибо нашей команде, Эжени Бушар, публике, которая нас поддерживала, и самым отзывчивым клиентам, которых мы только могли пожелать», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте авиакомпании.