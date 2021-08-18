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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина вышла во второй круг престижного турнира в Цинциннати

Первая ракетка страны Елена Рыбакина успешно стартовала на крупном турнире WTA 1000 в Цинциннати (США). В первом раунде соревнований ей противостояла австралийка Саманта Стосур, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч 19-й ракетки мира из Казахстана завершился спустя один час и 12 минут со старта игры. 22-летняя Рыбакина сломила сопротивление экс-четвертой ракетки мира, ныне занимающей 186-ю позицию в двух сетах — 6:3, 6:3.

Отметим, что Рыбакина уже во второй раз за два месяца обыграла Стосур. Ранее теннисистки встретились в первом раунде Олимпиады-2020. Тогда Елена победила со счетом 6:4, 6:2.

Во втором раунде Рыбакина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, посеянной на турнире под 15-м номером. Счет личных встреч в их противостоянии равный — 1:1.

Ранее во второй круг мужского турнира в Цинциннати вышел казахстанец Александр Бублик.

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