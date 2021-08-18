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21:18 (мск), источник: Sport24

Хачанов не смог пробиться в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов (30-е место в рейтинге ATP) проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (17-я ракетка мира) во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

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Источник: РИА "Новости"

Соперники провели на корте 2 часа 54 минуты. Хачанов проиграл в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. В следующем круге канадец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Среди россиян в мужской части сетки «Мастерса» остались Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев сыграет в 1/16 финала с Маккензи Макдональдом, а Рублев — с Марином Чиличем.

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