Хачанов не смог пробиться в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати

Соперники провели на корте 2 часа 54 минуты. Хачанов проиграл в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. В следующем круге канадец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Среди россиян в мужской части сетки «Мастерса» остались Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев сыграет в 1/16 финала с Маккензи Макдональдом, а Рублев — с Марином Чиличем.