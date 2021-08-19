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00:22 (мск), источник: Газета.Ру

Теннисисты Медведев и Рублев вышли в третий круг престижного турнира в США

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

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Источник: Reuters
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В матче второго круга сеяный первым Медведев в двух сетах американца Маккензи Макдональда со счетом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 60 минут. За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Ранее еще один российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг, четвертый сеяный в Цинциннати Рублёв в трех сетах он обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 5:7, 3:6, 6:1.

А вот Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира. Во втором раунде он в трех сетах уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн.

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