Теннисисты Медведев и Рублев вышли в третий круг престижного турнира в США
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче второго круга сеяный первым Медведев в двух сетах американца Маккензи Макдональда со счетом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 60 минут. За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
Ранее еще один российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг, четвертый сеяный в Цинциннати Рублёв в трех сетах он обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 5:7, 3:6, 6:1.
А вот Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира. Во втором раунде он в трех сетах уступил представителю Канады Феликсу
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн.