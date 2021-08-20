Первая ракетка мира разгромила Викторию Азаренко на турнире в Цинциннати: белоруска не смогла защитить титул
За весь поединок в рамках 1/8 финала белорусская теннисистка выиграла только два гейма.
За весь поединок в рамках 1/8 финала белорусская теннисистка выиграла только два гейма.
В одном из самых интересных поединков 1/8 финала американского турнира в Цинциннати участие принимала единственная представительница Беларуси Виктория Азаренко. Ее соперницей стала австралийка Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира.
После того как Азаренко отказалась от выступления на Олимпиаде в Токио, белоруска сконцентрировалась на хардовые серии американских турниров. В Монреале
Фаворитка хардового турнира Эшли Барти после неудачи на Олимпийских играх в столице Японии решила взять паузу, пропустив элитный турнир в Монреале. Однако, в первом поединке против британки Хитер Уотсон на турнире в Цинциннати австралийская спортсменка испытала некоторые трудности. Но это не помешало ей одержать победу — 6:4, 7:6.
Во втором сете ситуация не изменилась. Белорусская теннисистка допускала много ошибок, порой принимала непонятные решения, не хватало движения на корте. Азаренко всеми силами пыталась преобразиться в игре, взяв два гейма, но Эшли Барти уверенно довела начатое дело — 6:2. Для белоруски это первое разгромное поражение с 2007 года, когда в матче она брала менее трех геймов. На этом выступление Вики завершается, защитить титул ей не удалось.
Турнир в Цинциннати закончится 22 августа. Его призовой фонд составляет более 2 млн долларов.