Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Кадис
Футбол. Еврокубки
19.08
Санта-Клара
Партизан
21
Футбол. Первый дивизион
21.08
СКА-Хабаровск
Енисей
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира разгромила Викторию Азаренко на турнире в Цинциннати: белоруска не смогла защитить титул

За весь поединок в рамках 1/8 финала белорусская теннисистка выиграла только два гейма.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В одном из самых интересных поединков 1/8 финала американского турнира в Цинциннати участие принимала единственная представительница Беларуси Виктория Азаренко. Ее соперницей стала австралийка Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира.

После того как Азаренко отказалась от выступления на Олимпиаде в Токио, белоруска сконцентрировалась на хардовые серии американских турниров. В Монреале экс-первая ракетка мира дошла до ¼ финала, где уступила Арине Соболенко. На турнире в Цинциннати Виктория Азаренко успела уже обыграть в двух сетах россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:3) и американскую теннисистку Алисон Риск (6:2, 7:5). Напомним, Азаренко является победителем женского одиночного турнира Цинциннати-2020.

Фаворитка хардового турнира Эшли Барти после неудачи на Олимпийских играх в столице Японии решила взять паузу, пропустив элитный турнир в Монреале. Однако, в первом поединке против британки Хитер Уотсон на турнире в Цинциннати австралийская спортсменка испытала некоторые трудности. Но это не помешало ей одержать победу — 6:4, 7:6.

Во время загрузки произошла ошибка.
На старте первого сета Виктория Азаренко сыграла не лучшим образом. Несобранность белоруски позволила Эшли Барти за 27 минут всухую взять первую партию — 6:0.

Во втором сете ситуация не изменилась. Белорусская теннисистка допускала много ошибок, порой принимала непонятные решения, не хватало движения на корте. Азаренко всеми силами пыталась преобразиться в игре, взяв два гейма, но Эшли Барти уверенно довела начатое дело — 6:2. Для белоруски это первое разгромное поражение с 2007 года, когда в матче она брала менее трех геймов. На этом выступление Вики завершается, защитить титул ей не удалось.

Турнир в Цинциннати закончится 22 августа. Его призовой фонд составляет более 2 млн долларов.

Читайте также
 Клещей в Минске стало больше, а обращаются с укусами реже: в чем парадокс
Беларусь объяснила выстрелы на границе с Литвой
Жиркову сегодня 38! ЦСКА подарит ему однолетний контракт?
«Локомотив» договорился о трансфере игрока сборной Франции
«Лучше, чем в молодости». Вагнер Лав клепает голы в еврокубках
«Зенит» хочет арендовать Лунева, но он отказался возвращаться
Футболист «Ахмата» извинился за празднование гола
Газзаев назвал более подходящего тренера для сборной, чем Карпин
Бохинен: Остаться без еврокубков – не то, на что я ждал от ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь