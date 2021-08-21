Рублёв о предстоящем матче с Медведевым: это будет как шахматная партия

«Я буду рад играть против Медведева, потому что для меня это хороший вызов, который поможет увидеть, что мне нужно улучшить, поскольку, проиграв ему ранее, я всегда становлюсь всё лучше. Это будет как шахматная партия с долгими розыгрышами. Мне нужно бороться за каждый мяч. Это будет интересно», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.