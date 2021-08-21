Белоруска Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира.
Дело в том, что японка Наоми Осака, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, не защитила очки за прошлогодний финал. У Осаки в понедельник будет 6666 очков, у Соболенко — 7010.
В 1/16 финала турнира в Цинциннати Соболенко проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счетом 7:5, 2:6, 6:7 (4).