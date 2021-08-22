Андрей Рублев победил в русском полуфинале, а Медведев чуть не сломал телекамеру и руку

Андрей Рублёв победил Даниила Медведева в русском полуфинале на «Мастерсе» в Цинциннати. При этом в пылу борьбы первый номер посева чуть было не сломал телекамеру и свою левую руку.

Вся первая четвёрка сеяных на «Мастерсе» в Цинциннати — Даниил Медведев (1), Стефанос Циципас (2), Александр Зверев (3) и Андрей Рублёв (4) — дружно пробилась в полуфинал. Последний раз на этом турнире все представители топ-4 посева играли между собой за выход в финал 12 лет назад. В 2009 году это были Федерер, Надаль, Маррей и Джокович. Неужели в теннисе образовывается новая «Большая четвёрка»?

Первыми за место в финале-2021 сражались Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Русский полуфинал между этими игроками — это нечто новое. До этого Андрей и Даниил играли друг с другом исключительно на стадии ¼ финала. Подобное случалось 4 раза, и во всех случаях сильнее оказывался Медведев — Цинциннати, Санкт-Петербург — 2019, US Open — 2020 и Australian Open — 2021. Причём Рублёв так ни разу и не сумел взять у Даниила ни сета.

Андрей перед очередной встречей со своим товарищем по сборной России понимал, что ему предстоит непростой матч: «Я буду рад играть с Медведевым, потому что для меня это хороший вызов, который поможет увидеть, что мне нужно улучшить, поскольку, проиграв ему ранее, я всегда становлюсь всё лучше. Это будет как шахматная партия с долгими розыгрышами. Мне нужно бороться за каждый мяч. Это будет интересно».

А вот президент ФТР Шамиль Тарпищев, оценивая шансы наших игроков в полуфинале, считал, что фаворит тут явно Медведев: «Даня набрал форму. Надо удерживать её до конца US Open. Он максимально доминировал над Карреньо-Бустой. Рублёв же играл очень неровно. Когда соперник адаптируется к его игре, а у Андрея не летит подача, то у противника появляются шансы. Думаю, Рублёв сейчас играет всё ещё на переутомлении. Надо восстановиться до US Open, пока усталость чувствуется. А Даня на ходу. Очень уверен в себе. Здесь главное сохранить физику, потому что если говорить о главных соперниках, Звереве и Циципасе, то у них как раз большое значение имеет психика. Они зачастую допускают качели в уровне игры. Фаворит в полуфинале сегодня, конечно, Даня».

Напомним, в ¼ финала «Мастерса» в Цинциннати Рублёв победил француза Бенуа Пэра — 6:2, 3:6, 6:3, а Медведев буквально разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:1 за 54 минуты. Этот поединок был важен для Даниила, поскольку ему было необходимо взять реванш за обидное поражение на Олимпиаде в Токио.

Полуфинал в Цинциннати Рублёв — Медведев начался с того, что Даниилу удалось сделать сразу два брейка. Он повёл — 4:1. Однако Андрей смог навязать борьбу в 6-м гейме и одну подачу отыграл. Но тут же Медведев взвинтил темп, заставил соперника всё время ошибаться. Рублёв то и дело отправлял мяч то в аут, то в сетку. И в итоге за 39 минут Даниил оформил победу в сете — 6:2. В 3-м гейме второго сета на подаче Рублёва случился неприятный эпизод. Медведев догонял мяч, наткнулся на видеокамеру с оператором, опрокинул её и потом долго возмущался, что он чуть было не сломал руку.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CS2PmqwNhwL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tennis TV (@tennistv)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый номер посева вызвал врача на корт, и тот какое-то время производил манипуляции с его левой рукой. При этом Даниил жаловался судье, что камера не должна стоять в этом месте — это очень опасная ситуация для игроков: «Я ещё после первого матча говорил, что эти камеры мешают, их надо убрать. И вот теперь в полуфинале случилось это. Если я проиграю матч, то сломаю камеру. Я вас засужу, я вас засужу». К счастью, Медведев смог продолжил игру. Тем не менее этот эпизод выбил Даниила из колеи. В 8-м гейме на подаче Медведева соперники выясняли, кто сильнее, около 15 минут. Рублёв с 5-го брейк-пойнта впервые добился столь существенного преимущества в этом матче — 5:3 и удачно подал на сет. Это была первая партия, которую Андрей смог выиграть у Даниила за все их поединки.

В третьем сете была равная борьба. Теннисисты чётко брали свои подачи. Но к Медведеву несколько раз приходил физиотерапевт, однако теперь он уже занимался его правой рукой и ногой. И вот в 7-м гейме Рублёв получил шанс сделать брейк и со второй попытки его реализовал, а потом довёл матч до победы, взяв ещё одну чужую подачу — 2:6, 6:3, 6:3.

Вот так в битве за место в решающем матче в Цинциннати Рублёв обыграл Медведева. Это первая победа в карьере Андрея над Даниилом. Для Рублёва это уже второй финал в сезоне. Впервые он играл подобный поединок в апреле в Монте-Карло на грунте. В матче за титул наш теннисист встретится с победителем пары Циципас — Зверев.