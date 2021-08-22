Тренер Надаля о травме стопы: Боль становилась нестерпимой. Он даже не мог закончить некоторые тренировки
Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя прокомментировал то, что испанец досрочно завершил сезон
Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя прокомментировал то, что испанец досрочно завершил сезон
«Сейчас правильнее всего остановиться, дать стопе отдохнуть, перезагрузиться психологически. Стопа болела несколько месяцев, и боль становилась нестерпимой.
Когда травму только обнаружили, он смог продолжить выступления при помощи стелек и процедур. Но в этом году все изменилось, он даже не мог закончить некоторые тренировки.
Поэтому мы решили снизить интенсивность тренировок и сосредоточиться на турнирах. Однако в Вашингтоне он играл, практически хромая».