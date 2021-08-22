Тренер Надаля о травме стопы: Боль становилась нестерпимой. Он даже не мог закончить некоторые тренировки

«Сейчас правильнее всего остановиться, дать стопе отдохнуть, перезагрузиться психологически. Стопа болела несколько месяцев, и боль становилась нестерпимой.



Когда травму только обнаружили, он смог продолжить выступления при помощи стелек и процедур. Но в этом году все изменилось, он даже не мог закончить некоторые тренировки.



Поэтому мы решили снизить интенсивность тренировок и сосредоточиться на турнирах. Однако в Вашингтоне он играл, практически хромая».