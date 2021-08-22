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12:48 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер Надаля о травме стопы: Боль становилась нестерпимой. Он даже не мог закончить некоторые тренировки

Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя прокомментировал то, что испанец досрочно завершил сезон из-за травмы левой стопы.

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Источник: Reuters
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Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон

«Сейчас правильнее всего остановиться, дать стопе отдохнуть, перезагрузиться психологически. Стопа болела несколько месяцев, и боль становилась нестерпимой.

Когда травму только обнаружили, он смог продолжить выступления при помощи стелек и процедур. Но в этом году все изменилось, он даже не мог закончить некоторые тренировки.

Поэтому мы решили снизить интенсивность тренировок и сосредоточиться на турнирах. Однако в Вашингтоне он играл, практически хромая».

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