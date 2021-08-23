Девальвация Рублева. Зверев разорвал российского теннисиста в финале турнира в Цинциннати
Андрей, похоже, оставил все силы в матче с Медведевым.
Андрей, похоже, оставил все силы в матче с Медведевым.
Цинциннати (США). Финал
Перед матчем со Зверевым Рублев был в том же положении, что и в субботу с Медведевым. 0:4 по личным встречам и ни одного выигранного сета против будущего соперника. Но одна такая серия уже прервалась. Когда, если не сейчас прервать и вторую?
Но начало у Рублева получилось даже не на копейку, а полушку. Единственное, что Андрей выиграл в начале матча, был жребий. Выбрал подачу — и тут же начал ее отдавать. В игре с так называемым «падаваном» Зверевым это смерти подобно. У россиянина совершенно не шел первый мяч, второй он направлял слабо, по центру — чем провоцировал активный прием.
Зверев вообще был быстрее и бил сильнее — удивительно после его тяжелого полуфинала с Циципасом, в котором русского немца стошнило и случился туалетный скандал. Зверев обвинил грека в том, что тот ушел на перерыв переписываться из уборной со своим
Рублеву поход в будуар в первом сете точно бы не помешал. 0:4 и полный развал, сбои на форхенде, одном из лучшем в туре. Александр очень точно стрелял своему другу детства глубоко под левую и не оставлял ни единого шанса.
Затем игра превратилась в обычную односторонку. Зверев и Рублев обменялись несколькими геймами длиной в минуту, положив по несколько эйсов. Наверное, для этого можно было бы создать отдельный вид спорта и разыгрывать медали на Олимпиаде — это точно не был теннис, а
Можно было понять скучавшую публику, которой
Немец тем временем начал разговоры с судьями. В
Но сегодня против Саши можно было поставить любого игрока тура — и картина матча вряд ли бы изменилась. Седьмая ракетка мира набрал потрясающую форму. 10 эйсов — почти столько же, сколько подала сегодня волейболистка Арина Федоровцева на чемпионате Европы против азербайджанок. Жаль, исход другой.
Избитую фразу про «у Рублева все впереди» повторять глупо. У Андрея уже несколько лет все впереди. Финал Цинциннати для него все равно большой успех, а нынешний Зверев почти неостановим. Хачанова в финале Олимпиады он убрал похожим образом и теперь, пожалуй, стал главным фаворитом US Open. А 23-летнему Андрею надо прокачиваться дальше, в том числе и через такие матчи. Но лучше, если их со временем будет становиться меньше.
Дмитрий Кузнецов