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13:57 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге WTA

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка занимала третью строку, имея в своем активе 6845 очков, а после финиша турнира в Цинциннати стала второй ракеткой планеты. Сейчас в активе Арины Соболенко 7010 баллов.

Виктория Азаренко находится на 19-й позиции (3160), Александра Саснович занимает 99-е место (860), у Ольги Говорцовой 136-я позиция (622). На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире категории WTA-250 в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. Эшли Барти (Австралия) — 10 185 очков;
  2. Арина Соболенко (Беларусь) — 7010;
  3. Наоми Осака (Япония) — 6666;
  4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5530;
  5. София Кенин (США) — 5030;
  6. Элина Свитолина (Украина) — 5030;
  7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4537;
  8. Ига Свентек (Польша) — 4461;
  9. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4273;
  10. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4210;

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Илья Ивашко находится на 63-й строке (1025 очков), у Егора Герасимова 81-е место (910). На этой неделе оба белоруса сыграют на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс.

Топ-10 рейтинга АТР:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 113 очков;
  2. Даниил Медведев (Россия) — 9980;
  3. Стефанос Циципас (Греция) — 8350;
  4. Александр Зверев (Германия) — 8240;
  5. Рафаэль Надаль (Испания) — 7815;
  6. Доминик Тим (Австрия) — 6995;
  7. Андрей Рублев (Россия) — 6400;
  8. Маттео Берреттини (Италия) — 5533;
  9. Роджер Федерер (Швейцария) — 4215;
  10. Денис Шаповалов (Канада) — 3580.
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