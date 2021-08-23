Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге WTA

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка занимала третью строку, имея в своем активе 6845 очков, а после финиша турнира в Цинциннати стала второй ракеткой планеты. Сейчас в активе Арины Соболенко 7010 баллов.

Виктория Азаренко находится на 19-й позиции (3160), Александра Саснович занимает 99-е место (860), у Ольги Говорцовой 136-я позиция (622). На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире категории WTA-250 в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс.

Топ-10 рейтинга WTA:

Эшли Барти (Австралия) — 10 185 очков; Арина Соболенко (Беларусь) — 7010; Наоми Осака (Япония) — 6666; Каролина Плишкова (Чехия) — 5530; София Кенин (США) — 5030; Элина Свитолина (Украина) — 5030; Бьянка Андрееску (Канада) — 4537; Ига Свентек (Польша) — 4461; Барбора Крейчикова (Чехия) — 4273; Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4210;

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Илья Ивашко находится на 63-й строке (1025 очков), у Егора Герасимова 81-е место (910). На этой неделе оба белоруса сыграют на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс.



Топ-10 рейтинга АТР: