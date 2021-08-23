Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге WTA
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка занимала третью строку, имея в своем активе 6845 очков, а после финиша турнира в Цинциннати стала второй ракеткой планеты. Сейчас в активе Арины Соболенко 7010 баллов.
Виктория Азаренко находится на 19-й позиции (3160), Александра Саснович занимает 99-е место (860), у Ольги Говорцовой 136-я позиция (622). На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире категории WTA-250 в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс.
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