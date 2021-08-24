Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй раунд турнира в США

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (63-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде одиночного разряда белорус победил в двух партиях итальянского теннисиста Андреаса Сеппи (88) — 6:4, 6:4. В 1/16 финала Илья Ивашко сыграет с хорватом Марином Чиличем (36). Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (81) в 1/32 финала одолел в трехсетовом поединке словацкого теннисиста Норберта Гомбоша (112) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Следующим соперником белоруса будет француз Ришар Гаске (82).

Эти состязания финишируют 28 августа, после чего лучшие теннисисты планеты отправятся в Нью-Йорк на последний в этом сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября.