Туалетные перерывы — сейчас главная теннисная тема. Из-за них Циципаса назвали жуликом

В теннисе обострилась туалетная тема — и не только из-за того, что Карен Хачанов пытался доказать, что не знает, как прилично назвать поход в уборную.

Болельщики, комментаторы и некоторые игроки все чаще возмущаются продолжительностью и частотой перерывов. Лицом проблемы стали третья ракетка мира Стефанос Циципас и чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова (но это не значит, что длинные перерывы берут только они).

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Чешка в этом году превратилась в топ-игрока, а ее привычка брать перерывы после проигранных сетов стала легендарной. Например, в финале турнира в Дубае против Гарбинье Мугурусы она после первого сета ушла с корта на 12 минут. А на «Ролан Гаррос» перед каждой решающей партией брала примерно 10-минутные перерывы.

Циципас уходит с корта практически в каждом матче, и иногда это выглядит немного нелепо. Как было в Торонто, где в четвертьфинале против Каспера Рууда он взял первый сет за 20 минут — а потом пропал в туалете на 10.

В полуфинале Цинциннати против Александра Зверева грек после первого сета ушел с корта на восемь минут. А после второго судья Адиль Нур его не отпустил — и Циципас возмущался на послематчевой пресс-конференции: «Не знаю, повлияла ли на него реакция игрока (о ней чуть позже — Sports.ru) или это правила такие — нужно их посмотреть. Но, насколько я знаю, игрока должны отпускать в туалет раз в сет. Судья почему-то решил поменять правила так, как ему захотелось».

Циципас обещал разобраться в правилах. Cделаем это вместе с ним.

Сколько раз можно брать перерыв? И почему можно гулять сколько угодно?

Стефанос был не прав — перерыв после каждого сета ему не положен. Для мужчин правила предусматривают один перерыв по ходу матчей в трехсетовом формате и два — в пятисетовом. Для женщин, которые пять сетов не играют, всегда предусматривается один перерыв.

При этом в последние годы количество разрешенных перерывов сократилось. Еще в 2014-м в матчах трехсетового формата их давали два, а пятисетового — три. Причем WTA сократила количество в 2019-м, потому что игроки использовали их в стратегических целях, чтобы затягивать матчи и сбивать соперниц с ритма.

Сейчас многих возмущает даже не то, что игроки берут перерывы, а то, что они получаются такими длинными. Поэтому звучат призывы ограничить их по времени — в конце концов, медицинские перерывы должны длиться не больше пяти минут, так почему на туалет дают сколько угодно времени?

Рафаэль Надаль | Источник: AFP 2021

Ответ простой — потому что в разных местах уборные расположены на разном расстоянии от кортов. Где-то они в двух шагах, где-то — нет. Например, в бронзовом матче Олимпиады в Рио Рафаэль Надаль очень возмущался, когда Кеи Нисикори после второго сета (в котором упустил 5:2 и двойной брейк) пропал с корта на 12 минут. Но японец после игры объяснил, что ему просто пришлось очень далеко идти до раздевалки.

И, кстати, медицинский перерыв ограничен по времени довольно формально. Пять минут начинаются только после того, как врач или физиотерапевт закончит осмотр и уведет игрока в подтрибунное помещение (если это требуется). Так что иногда все это действо тоже затягивается на 10−15 минут.

Что вообще можно делать в перерыве? Почему игроки ходят в туалет с полными сумками вещей?

На самом деле большинство игроков во время туалетного перерыва уходит не в туалет. Циципас рассказывает:

Это не астрофизика — я ухожу с корта, чтобы переодеться. Было бы не очень красиво, если бы я снимал шорты у всех на глазах. Я предпочитаю переодеваться в раздевалке. Полностью — вплоть до носков и кроссовок. Не думаю, что в этом есть что-то безумное. Я потею чуть больше остальных. Стефанос Циципас греческий теннисист

Стефанос Циципас | Источник: AFP 2021

Так что туалетным этот перерыв называется только формально. И тут есть интересный момент. Правила WTA и турниров «Большого шлема» называют такие остановки игры «Toilet/Change of Attire Break» — «Перерыв для похода в туалет/переодевания». Причем еще недавно правила «Шлемов» проговаривали, что перерывы для переодевания даются только женщинам.

Наверное, поэтому в правилах ATP понятия перерыва для переодевания нет — только туалетный. И там же проговаривается, что такой перерыв может использовать только для похода в туалет — и ни в каких других целях.

Поэтому, если строго следовать правилам, игроков, которые на турнирах ATP уходят на перерыв между сетами и не пользуются уборной, должны наказывать. И так даже делали — в Лионе в этом году Янник Синнер получил за это предупреждение.

Когда игрок уходит с корта, с ним всегда отправляют линейного судью, чтобы он следил за соблюдением правил. И когда Синнер вернулся, линейный сообщил арбитру на вышке, что итальянец использовал перерыв не по назначению. Янник пытался объяснить, что на самом деле сходил в туалет и «сделал пи-пи» (его слова), но, возможно, забыл смыть — поэтому и возникло непонимание. Однако предупреждение все равно получил.

А вот Новак Джокович на «Ролан Гаррос» мог без всяких опасений отвечать на вопрос, что он делал во время туалетного перерыва: «Если вам прямо нужно знать, во время перерыва я поменял нижнее белье, полностью переоделся. В туалет не ходил». Потому что это «Большой шлем», а не турнир ATP.

Новак Джокович | Источник: AFP 2021

В перерыве можно поговорить с тренером?

Нет, нельзя. Именно поэтому с игроками всегда отправляют кого-нибудь из судей — чтобы они следили, чтобы не было никаких контактов или других нарушений. (Ник Кириос однажды ушел в туалет с двумя целыми ракетками, а вернулся с двумя разбитыми — и получил за это предупреждение, когда линейный рассказал вышечнику).

Тем не менее, ходят байки о том, что игроки находят способы ограничения обходить. Например, в The New York Times была история о такой схеме: по дороге в туалет игрок получал от своего отца банан — в который была спрятана бумажка с подсказками.

Александр Зверев в полуфинале Цинциннати обвинил Циципаса в более простом жульничестве. Он заметил, что когда Стефанос ушел в туалет, его отец и тренер Апостолос достал телефон и начал кому-то писать. Немец был уверен, что сыну.

Апостолос Циципас | Источник: AFP 2021

«Его отец сидит с телефоном. А он ушел с сумкой, где у него телефон и все его вещи. То же самое было в Париже и то же самое будет на каждом турнире», — возмущался Зверев, убежденный, что сопровождавший Циципаса линейный никак предотвратить нарушение правил не сможет.

Никаких других доказательств у Зверева не было, а одного телефона в руках, наверное, все же мало — в конце концов, после второго сета, когда Циципаса в туалет не отпустили, его отец снова достал телефон и кому-то позвонил. Однако из-за репутации грека — частых предупреждений за подсказки с трибун и призывов их легализовать — многие уверены, что все было так, как нарисовал Зверев. Например, Шамиль Тарпищев сказал «Чемпионату»: «Если Зверев обвинил, значит, такое действительно есть. Он же не мог такое выдумать».

Когда можно брать перерыв? Что делать, если резко приспичит в туалет или переодеться?

Правила гласят, что туалетный перерыв можно брать только между сетами. А если игроку нужно уйти по ходу партии, то придется делать это, что называется, «в свое время» — то есть в рамках оговоренных промежутков между розыгрышами. Это 25 секунд по ходу гейма или 90 секунд во время смены сторон.

Если игрок не успевает вернуться в выделенный промежуток, то его штрафуют по специально оговоренной схеме: устное предупреждение за первые 30 секунд отсутствия, штраф на очко — за вторые и штраф на гейм — за третьи и последующие.

В прошлом году Илья Ивашко испытал на себе это правило, когда по ходу сета ушел в туалет, а потом вернулся и узнал, что его лишили гейма. Он утверждал, что судья ввел его в заблуждение, а еще спросил: «Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте?».

При этом иногда судьи отпускают игроков по ходу сета совершенно безнаказанно. Тот же самый Циципас, например, без всяких проблем уходил в туалет по ходу партии против Андрея Рублева на US Open-2019 (россиянин ждал перед подачей шесть минут) и против Юго Эмбера на «Мастерсе» в Париже-2020.

Андрей Рублев | Источник: AFP 2021

С переодеваниями ситуация вообще интересная. Да, правила ограничивают количество перерывов, но еще в них есть такой пункт: «Если по причинам, не находящимся под контролем игрока, одежда, обувь или необходимая экипировка (исключая ракетку) ломается или требует замены, игроку могут выделить дополнительное время на решение проблемы».

Можно поспорить, что насквозь мокрая от пота одежда требует замены. И прецеденты уже были — на прошлогоднем US Open Борна Чорич в матче с Александром Зверевым ходил переодеваться раз в два гейма. Потому что потел так сильно, что оставлял после себя лужи на корте.

Еще правила отдельно проговаривают, что при необходимости игрок может в любой момент взять дополнительное время на то, чтобы поменять кроссовки. Правда, делать он это должен прямо на корте.

Если очень нужно переодеться, а судья не отпускает, это тоже можно сделать не в раздевалке. Например, Рафаэлю Надалю пришлось так делать в Рио в 2015-м, когда он обнаружил, что надел шорты задом наперед, а судья Карлос Бернардес не дал ему уйти с корта.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/h1Rt-GzP7qc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рафа посчитал это ужасным неуважением и добился того, что Бернардес потом несколько лет не работал на его матчах.

Некоторые теннисистки даже натренировались менять платья, прямо на корте. Как Тимеа Бачински.

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Только одна оговорка — любые переодевания должны проводиться на скамейке или стуле, выделенном игроку рядом с кортом. Если что-нибудь с себя снять, например, на задней линии, судья дает предупреждение за неспортивное поведение. Такие, например, получали Ализе Корне на US Open и Фабио Фоньини на Australian Open.