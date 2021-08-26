Винус Уильямс вслед за сестрой снялась с US Open
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате США
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате США
«У меня были проблемы с ногой все это лето. Просто не могла с этим справиться. Это большое разочарование», — сказала 41-летняя Уильямс в видеообращении, которое размещено на ее странице в Twitter.
Уильямс —
Ранее младшая сестра Винус Уильямс Серена Уильямс объявила, что не выступит на US Open по рекомендации врачей.
Открытый чемпионат США пройдет в