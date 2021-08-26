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12:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винус Уильямс вслед за сестрой снялась с US Open

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате США из-за травмы ноги.

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Источник: AP 2021

«У меня были проблемы с ногой все это лето. Просто не могла с этим справиться. Это большое разочарование», — сказала 41-летняя Уильямс в видеообращении, которое размещено на ее странице в Twitter.

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Уильямс — экс-первая ракетка мира, семикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, она дважды выигрывала US Open.

Ранее младшая сестра Винус Уильямс Серена Уильямс объявила, что не выступит на US Open по рекомендации врачей.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.

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