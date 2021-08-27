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10:39 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Павлюченкова получила американскую визу

Ранее россиянка из-за проблем с визой снялась с турнира в Цинциннати.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 августа. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получила американскую визу, которая позволит ей принять участие в Открытом чемпионате США. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

16 августа Павлюченкова сообщила о снятии с турнира в Цинциннати, который проходил с 14 по 22 августа, из-за проблем с получением визы.

«Случилось чудо, я получила свою визу. Спасибо всем за поддержку, это было очень непростое время. Позорно, что спортсмены все еще имеют дело с этой ерундой. В любом случае эта битва за пределами корта завершилась, я еду в Нью-Йорк», — написала Павлюченкова.

Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября.

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте.

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