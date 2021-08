Медведев со Зверевым хотят помешать триумфу Джоковича. Расклад US Open

В последний понедельник лета, 30 августа, начнутся матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, последнего «мэйджора» в сезоне. Турнир стал особенным еще до того, как спортсмены узнали своих соперников по первом кругу — это первый «Шлем» без Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс с US Open 1997 года. Последние 24 года кто-то из этих легенд обязательно выходил на нью-йоркский корт. Однако теперь состояние здоровье ветеранов оставило публику без привычных звезд. «СЭ» выбрал самые интересные дуэли первых раундов, которые мы ожидаем в ближайшее время.

Джокович — Берретини

Первый сеянный турнира и основной претендент на победу в нем Новак Джокович в первом круге сыграет с квалифаем. Примечательно, что в одну четверть с ним попал Аслан Карацев. Они дважды встречались в текущем сезоне -полуфинал Australian Open — трехсетовое поражение россиянина и полуфинал Открытого чемпиона Сербии, закончившийся для многих неожиданной победой Аслана. Сам Карацев стартует на US Open матчем против Хауме Мунара.