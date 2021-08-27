Медведев со Зверевым хотят помешать триумфу Джоковича. Расклад US Open
Итоги жеребьевки последнего «мэйджора» нынешнего сезона.
Итоги жеребьевки последнего «мэйджора» нынешнего сезона.
В последний понедельник лета, 30 августа, начнутся матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, последнего «мэйджора» в сезоне. Турнир стал особенным еще до того, как спортсмены узнали своих соперников по первом кругу — это первый «Шлем» без Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс с US Open 1997 года. Последние 24 года
Первый сеянный турнира и основной претендент на победу в нем Новак Джокович в первом круге сыграет с квалифаем. Примечательно, что в одну четверть с ним попал Аслан Карацев. Они дважды встречались в текущем сезоне -полуфинал Australian Open — трехсетовое поражение россиянина и полуфинал Открытого чемпиона Сербии, закончившийся для многих неожиданной победой Аслана. Сам Карацев стартует на US Open матчем против Хауме Мунара.
Джокович
Во второй четверти оказались сразу два финалиста токийской Олимпиады — Карен Хачанов и Александр Зверев. Ко второму сейчас особенно стоит присмотреться: парень в отличной форме после олимпийского золота и победы в финале «мастерса» в Цинциннати. Если Саша не будет обращать внимания на вновь полыхающую историю с его бывшей девушкой, то у представителя Германии наибольшие (после Джоковича и Медведева) шансы стать
Пожалуй, самым интересным матчем первого круга станет поединок между Стефаносом Циципасом и британцем Энди Марреем. Несмотря на то, что преимущество грека кажется очевидным, трехкратный обладатель «Большого шлема» — все еще не тот соперник, которого хочется встретить на старте турнира. Однако, если Циципас победит Маррея, его путь вплоть до 1/8 будет выглядеть довольно простым, за исключением возможного поединка в третьем круге против англичанина Кэмерона Норри. Андрей Рублев, тем временем, будет стремиться развить успех, достигнутый в финале турнира в Цинциннати. Стартовый матч на US Open россиянин проведет с квалифацером. Из возможных трудностей на пути к четвертьфиналу — Фрэнсис Тиафо, если они встретятся в третьем круге.
Даниил Медведев хочет поскорее забыть инцидент с камерой в Цинциннати. Хорошо, что все обошлось с его рукой, ведь на хардовом покрытии россиянин зарекомендовал себя лучшим игроком в мужском туре после Новака Джоковича. На старте турнира Даниил встретиться с французом Ришаром Гаске, а во втором круге ему предстоит потенциально сложный поединок против Доминика Кепфера. В четвертом раунде Медведев может сойтись с
В этой четверти также выделяется восьмой сеяный Каспер Рууд. Норвежец в этом году стремительно прогрессирует на харде, но в первом круге его ждет непростой соперник в лице
Женская часть турнира не без сюрпризов. Сестры Уильмс снялись с US Open
Вере Звонаревой, мягко говоря, не очень повезло. Она как раз и встретится с Эшли Барти на старте своего пути на Открытом чемпионате тенниса США. В этом году Барти выиграла пять титулов на трех разных покрытиях, и в настоящее время ее преимущество перед второй ракеткой мира составляет более 3 000 очков. В этой же четверти находится и россиянка Вероника Кудерметова, которая может встретиться с Барти в третьем раунде. Первой соперницей для россиянки на турнире стала Сорана Кырстя из Румынии.
Анастасия Павлюченкова оказалась во второй четверти, весьма насыщенной серьезными соперницами — здесь Саккари, Костюк, Плишкова и Андрееску. К счастью для Анастасии, на старте турнира она сыграет с Элисон Риске.
В третьей четверти женской сетки будем пристально следить за Наоми Осакой: ни только за тем, чтобы она не получила очередной нервный срыв, но и за ее прохождением по турниру, ведь это ее любимый чемпионата и любимое покрытие. Разведенная с Барти по разным концам сетки, эта пара с наибольшей долей вероятности окажется в финале. Но для начала японке
Екатерина Звенигородская