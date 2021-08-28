Медведев: мы здесь для того, чтобы не дать Джоковичу выиграть US Open

«Джокович просто потрясающий. Но хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы у каждого из “Большой тройки” осталось по 20 побед на турнирах “Большого шлема”. Уверен, что Новак хочет выиграть 45 мэйджоров и играть до тех пор, пока ему не исполнится 55 лет. Но мы здесь, чтобы сыграть с ним на одном уровне и победить его.



Мы здесь для того, чтобы не дать ему выиграть US Open. Если говорить только за себя, то я хочу выиграть US Open. Мне всё равно, с кем играть в финале — с победителем квалификации или с Новаком. Я просто хочу выиграть этот турнир», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.