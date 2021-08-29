Илья Ивашко завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Уинстон-Сейлеме
Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира категории ATP-250, который проходил в
Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира категории ATP-250, который проходил в
В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.
Ивашко четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из восьми
Для 27-летнего Ивашко это первый титул в карьере на турнирах АТР. Благодаря нему он поднимется на 53-е место в мировом рейтинге, что является для него наивысшей позицией.
Напомним, что в четвертьфинале турнира в