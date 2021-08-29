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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Илья Ивашко завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Уинстон-Сейлеме

Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира категории ATP-250, который проходил в Уинстон-Сейлеме (США).

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Источник: РИА "Новости"

В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.

Ивашко четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. Имер выполнил два эйса, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 27-летнего Ивашко это первый титул в карьере на турнирах АТР. Благодаря нему он поднимется на 53-е место в мировом рейтинге, что является для него наивысшей позицией.

Напомним, что в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме Ивашко победил первую ракетку соревнований, испанца Пабло Карреньо-Бусту.

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