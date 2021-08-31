US Open. Рыбакина вышла во второй круг, Путинцева и Шведова — выбыли
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
В первом круге лучшей теннисистке Казахстана противостояла спортсменка из Беларуси Александра Соснович. Матч продолжался чуть более часа и закончился в пользу Рыбакиной со счетом 6:2, 6:3.
В свою очередь Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата. В первом раунде основной сетки Путинцева не сумела переиграть эстонскую спортсменку Кайе Канепи, уступив ей по сумме трех сетов со счетом 6:2, 6:7, 2:6.
Ярослава Шведова также не смогла преодолеть барьер первого круга US Open, уступив в двух сетах итальянке Ясмин Паолини со счетом 3:6, 4:6.