US Open. Рыбакина вышла во второй круг, Путинцева и Шведова — выбыли

В первом круге лучшей теннисистке Казахстана противостояла спортсменка из Беларуси Александра Соснович. Матч продолжался чуть более часа и закончился в пользу Рыбакиной со счетом 6:2, 6:3.

В свою очередь Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата. В первом раунде основной сетки Путинцева не сумела переиграть эстонскую спортсменку Кайе Канепи, уступив ей по сумме трех сетов со счетом 6:2, 6:7, 2:6.