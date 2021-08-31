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09:29 (мск), источник: Газета.Ру

Медведев одержал победу над Гаске на старте US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

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Источник: Reuters
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Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержал победу над представителем Франции Ришаром Гаске со счетом 6:4, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. В следующем раунде Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером.

Россиянин завоевал 12 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США 2019 года и Australian Open — 2021.

US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет более $27 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.

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