Медведев одержал победу над Гаске на старте US Open

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Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержал победу над представителем Франции Ришаром Гаске со счетом 6:4, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. В следующем раунде Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером.

Россиянин завоевал 12 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США 2019 года и Australian Open — 2021.