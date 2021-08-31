Медведев одержал победу над Гаске на старте US Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США.
Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержал победу над представителем Франции Ришаром Гаске со счетом 6:4, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. В следующем раунде Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером.
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