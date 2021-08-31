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11:42 (мск), источник: Sport24

Медведев попал в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Журнал Forbes второй год подряд включил россиянина Даниила Медведева в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.

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Источник: РИА "Новости"
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25-летний Медведев занял в рейтинге седьмое место, его суммарный доход за год издание оценило в $13,9 млн. Россиянин заработал $5,9 млн призовых на корте, еще $8 млн ему принесли спонсорские и рекламные контракты. Среди брендов, с которыми сотрудничает Медведев, — Lacoste, часы Bovet и группа компаний «Тинькофф».

Самым высокооплачиваемым теннисистом мира стал швейцарец Роджер Федерер — 16-й год подряд.

Игра в теннис за последний год принесла 40-летнему Федереру всего $0,6 млн. Это меньше 1% от его суммарного дохода в $90,6 млн — основную массу денег принесли спонсорские контракты.

Второе место заняла японка Наоми Осака, ее доход оценили в $60,1 млн (из них только $5,1 млн призовых), третьей стала американка Серена Уильямс ($41,8 млн, из которых $1,8 млн призовых). В топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира вошли также серб Новак Джокович ($38 млн за год) и испанец Рафаэль Надаль ($27 млн).

10 самых высокооплачиваемых теннисистов в 2021 году:

  1. Роджер Федерер (Швейцария) — $90,6 млн.
  2. Наоми Осака (Япония) — $60,1 млн.
  3. Серена Уильямс (США) — $41,8 млн.
  4. Новак Джокович (Сербия) — $38 млн.
  5. Рафаэль Надаль (Испания) — $27 млн.
  6. Кей Нисикори (Япония) — $26 млн.
  7. Даниил Медведев (Россия) — $13,9 млн.
  8. Доминик Тим (Австрия) — $8,9 млн.
  9. Стефанос Циципас (Греция) — $8,1 млн.
  10. Эшли Барти (Австралия) — $5,8 млн.

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