Медведев попал в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

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25-летний Медведев занял в рейтинге седьмое место, его суммарный доход за год издание оценило в $13,9 млн. Россиянин заработал $5,9 млн призовых на корте, еще $8 млн ему принесли спонсорские и рекламные контракты. Среди брендов, с которыми сотрудничает Медведев, — Lacoste, часы Bovet и группа компаний «Тинькофф».

Самым высокооплачиваемым теннисистом мира стал швейцарец Роджер Федерер — 16-й год подряд.

Игра в теннис за последний год принесла 40-летнему Федереру всего $0,6 млн. Это меньше 1% от его суммарного дохода в $90,6 млн — основную массу денег принесли спонсорские контракты.

Второе место заняла японка Наоми Осака, ее доход оценили в $60,1 млн (из них только $5,1 млн призовых), третьей стала американка Серена Уильямс ($41,8 млн, из которых $1,8 млн призовых). В топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира вошли также серб Новак Джокович ($38 млн за год) и испанец Рафаэль Надаль ($27 млн).

10 самых высокооплачиваемых теннисистов в 2021 году: