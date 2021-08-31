Медведев попал в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Журнал Forbes второй год подряд включил россиянина Даниила Медведева в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.
Журнал Forbes второй год подряд включил россиянина Даниила Медведева в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.
25-летний Медведев занял в рейтинге седьмое место, его суммарный доход за год издание оценило в $13,9 млн. Россиянин заработал $5,9 млн призовых на корте, еще $8 млн ему принесли спонсорские и рекламные контракты. Среди брендов, с которыми сотрудничает Медведев, — Lacoste, часы Bovet и группа компаний «Тинькофф».
Игра в теннис за последний год принесла 40-летнему Федереру всего $0,6 млн. Это меньше 1% от его суммарного дохода в $90,6 млн — основную массу денег принесли спонсорские контракты.
Второе место заняла японка Наоми Осака, ее доход оценили в $60,1 млн (из них только $5,1 млн призовых), третьей стала американка Серена Уильямс ($41,8 млн, из которых $1,8 млн призовых). В топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира вошли также серб Новак Джокович ($38 млн за год) и испанец Рафаэль Надаль ($27 млн).
10 самых высокооплачиваемых теннисистов в 2021 году: