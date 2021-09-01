Виктория Азаренко прошла в третий раунд US Open

Сегодня в поединке 1/32 финала экс-первая ракетка планеты переиграла в двух партиях итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (99) — 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 45 мин. В третьем раунде белоруска встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (10). В первом матче US Open Виктория Азаренко уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) — 6:4, 6:0.