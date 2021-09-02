Арина Соболенко вышла в 1/16 финала US Open

В матче второго раунда вторая ракетка мира всего за час без проблем обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:1. Следующей соперницей белоруски будет американка Даниэль Коллинз (29). В 1/64 финала Арина Соболенко одолела сербку Нину Стоянович (94) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.