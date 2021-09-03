Илья Ивашко вышел в 1/16 финала US Open
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в третий раунд открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в третий раунд открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 1/32 финала белорус победил канадского теннисиста Вашека Поспишила — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5). В первом круге Илья Ивашко обыграл американца Тенниса Сандгрена (91) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.