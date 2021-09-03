Карацев в пяти сетах одержал волевую победу над Томпсоном на US Open
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Открытого чемпионата США.
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Открытого чемпионата США.
Во втором круге россиянин одержал волевую победу над представителем Австралии Джорданом Томпсоном со счётом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.
Продолжительность встречи составила 4 часа 40 минут. За это время Карацев сделал 10 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 из 19
В следующем круге Карацев сыграет с победителем пары Дженсон Брукси (США) — Тейлор Фритц (США).
Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях