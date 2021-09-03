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21:45 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина уступила экс-первой ракетке мира на US Open и не смогла взять реванш за проигранный финал

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла экс-первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии в третьем круге US Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2021

Рыбакина уступила в трех сетах — 6:7 (11:13), 6:4, 3:6. При этом в первом сете Елена вела 3:0 и 5:3, но Халеп удалось переломить ситуацию в первой партии.

Встреча длилась 2 часа и 22 минуты, в ее ходе казахстанка сделала 14 эйсов и допустила пять двойных ошибок, тогда как румынка лишь раз подала навылет при пяти двойных ошибках.

Теннисистки встречались между собой в феврале прошлого года, когда разыграли финал соревнований в Дубае (ОАЭ). В том матче Рыбакина оставила за собой первый сет — 6:3, но проиграла два следующих — 3:6, 6:7 (5). В итоге чемпионский трофей достался именно опытной румынке. Как видим, Елене не удалось взять реванш.

В четвертом круге US Open-2021 Халеп сыграет с победителем пары Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия).

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