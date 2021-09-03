Белоруска Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала US Open
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в ⅛ финала открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в ⅛ финала открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге одолела сербку Нину Стоянович (94) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) — 6:3, 6:1. В 1/16 финала соперницей белоруски будет американка Даниэль Коллинз (29).
В 1/16 финала мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (53) встретится с восьмой ракеткой мира итальянцем Марио Берреттини. В первом круге Ивашко переиграл американца Тенниса Сандгрена (91) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, а затем оказался сильнее канадского теннисиста Вашека Поспишила (58) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).
В соревнованиях женских пар две белорусские теннисистки завершили выступления после матчей стартового раунда. Лидия Морозова и представительница Германии Юлия Лохофф в 1/32 финала проиграли