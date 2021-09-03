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3 сентября, источник: БЕЛТА

Белоруска Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в ⅛ финала открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/16 финала экс-первая ракетка планеты встречалась с нынешней десятой ракеткой мира испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой и уступила в трехсетовом поединке — 4:6, 6:3, 2:6. На старте встречи Азаренко взяла два гейма подряд, но потом испанка перехватила инициативу и выиграла партию. Во втором сете белоруска сразу заиграла очень мощно и отдала сопернице всего три гейма. А вот в решающей партии игра у белоруски разладилась и она не смогла оказать серьезного сопротивления испанской теннисистке. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В первом матче US Open Виктория Азаренко уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) — 6:4, 6:0, а в 1/32 финала также в двух сетах переиграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (99) — 6:3, 7:6 (7:1).

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге одолела сербку Нину Стоянович (94) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) — 6:3, 6:1. В 1/16 финала соперницей белоруски будет американка Даниэль Коллинз (29).

В 1/16 финала мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (53) встретится с восьмой ракеткой мира итальянцем Марио Берреттини. В первом круге Ивашко переиграл американца Тенниса Сандгрена (91) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, а затем оказался сильнее канадского теннисиста Вашека Поспишила (58) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

В соревнованиях женских пар две белорусские теннисистки завершили выступления после матчей стартового раунда. Лидия Морозова и представительница Германии Юлия Лохофф в 1/32 финала проиграли польско-японскому тандему Алиция Росольска / Эри Ходзуми — 3:6, 3:6. Александра Саснович и казахстанская теннисистка Галина Воскобоева уступили российско-американскому дуэту Вероника Кудерметова / Бетани Маттек-Сандс — 4:6, 6:7 (3:7).

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