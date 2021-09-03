Белоруска Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала US Open

Сегодня в 1/16 финала экс-первая ракетка планеты встречалась с нынешней десятой ракеткой мира испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой и уступила в трехсетовом поединке — 4:6, 6:3, 2:6. На старте встречи Азаренко взяла два гейма подряд, но потом испанка перехватила инициативу и выиграла партию. Во втором сете белоруска сразу заиграла очень мощно и отдала сопернице всего три гейма. А вот в решающей партии игра у белоруски разладилась и она не смогла оказать серьезного сопротивления испанской теннисистке. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В первом матче US Open Виктория Азаренко уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) — 6:4, 6:0, а в 1/32 финала также в двух сетах переиграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (99) — 6:3, 7:6 (7:1).