Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Медведев, посеянный под вторым номером, в матче третьего круга обыграл испанца Пабло Андухара — 6:0, 6:4, 6:3. Игра продолжалась чуть менее двух часов.
Следующий соперник россиянина определится в матче Алексей Попырин (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания, 24).