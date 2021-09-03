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3 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Медведев, посеянный под вторым номером, в матче третьего круга обыграл испанца Пабло Андухара — 6:0, 6:4, 6:3. Игра продолжалась чуть менее двух часов.

Следующий соперник россиянина определится в матче Алексей Попырин (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания, 24).

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