Рублев проиграл Тиафо в четырехчасовом матче и завершил выступление на US Open

Соперники вели равную борьбу на своей подаче: на счету российского спортсмена — 25 эйсов и семь двойных ошибок, у американца — 23 подачи навылет и восемь двойных. У обоих было по 14 брейкпоинтов за встречу, а реализация получилась минимальной (4 и 5 соответственно). Добавим, что Тиафо активнее действовал у сетки.