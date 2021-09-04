Рублев проиграл Тиафо в четырехчасовом матче и завершил выступление на US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США.
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США.
В затяжном матче третьего круга россиянин, получивший пятый номер посева, проиграл американцу Фрэнсису Тиафо, занимающему 50-е место в мировом рейтинге.
Встреча продолжалась пять сетов и завершилась спустя 3 часа 48 минут. Решающую партию Рублёв проиграл со счетом 1:6.
Соперники вели равную борьбу на своей подаче: на счету российского спортсмена — 25 эйсов и семь двойных ошибок, у американца — 23 подачи навылет и восемь двойных. У обоих было по 14 брейкпоинтов за встречу, а реализация получилась минимальной (4 и 5 соответственно). Добавим, что Тиафо активнее действовал у сетки.
В следующем раунде американский теннисист сыграет против канадца Феликса
Турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат США — US Open.
Мужчины. 3-й круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1.