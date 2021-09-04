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11:30 (мск), источник: Матч ТВ

Рублев проиграл Тиафо в четырехчасовом матче и завершил выступление на US Open

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США.

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Источник: Reuters
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В затяжном матче третьего круга россиянин, получивший пятый номер посева, проиграл американцу Фрэнсису Тиафо, занимающему 50-е место в мировом рейтинге.

Встреча продолжалась пять сетов и завершилась спустя 3 часа 48 минут. Решающую партию Рублёв проиграл со счетом 1:6.

Соперники вели равную борьбу на своей подаче: на счету российского спортсмена — 25 эйсов и семь двойных ошибок, у американца — 23 подачи навылет и восемь двойных. У обоих было по 14 брейкпоинтов за встречу, а реализация получилась минимальной (4 и 5 соответственно). Добавим, что Тиафо активнее действовал у сетки.

В следующем раунде американский теннисист сыграет против канадца Феликса Оже-Аляссима.

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Фрэнсис Тиафо (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1.

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