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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Теннисистка Наоми Осака приостановила карьеру

Японская теннисистка Наоми Осака уступила канадке Лейле Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата США и приняла решение на время прекратить выступления.

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Источник: Reuters
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На пресс-конференции после неудачи Осака призналась, что намерена приостановить карьеру, сославшись на непростое эмоциональное состояние. Об этом сообщает «Би Би Си».

Третья ракетка мира проиграла канадской спортсменке Лейле Фернандес, которая располагалась лишь на 73-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, Осака не сумела защитить титул чемпионки US Open.

«В последнее время я не чувствую себя счастливой, если побеждаю. Только облегчение. А поражение наводит грусть. Думаю, это не совсем нормально», — отметила она.

23-летняя Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. Также японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. В 2019 году она занимала первое место в рейтинге WTA.

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