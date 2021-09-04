Теннисистка Наоми Осака приостановила карьеру

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На пресс-конференции после неудачи Осака призналась, что намерена приостановить карьеру, сославшись на непростое эмоциональное состояние. Об этом сообщает «Би Би Си».

Третья ракетка мира проиграла канадской спортсменке Лейле Фернандес, которая располагалась лишь на 73-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, Осака не сумела защитить титул чемпионки US Open.

«В последнее время я не чувствую себя счастливой, если побеждаю. Только облегчение. А поражение наводит грусть. Думаю, это не совсем нормально», — отметила она.