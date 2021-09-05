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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Аслан Карацев проиграл 99-й ракетке мира и завершил участие в US Open

Российский теннисист, 25-я ракетка мира Аслан Карацев не смог выйти в ⅛ финала Открытого чемпионата США.

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Источник: РИА "Новости"
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В матче третьего круга он уступил американцу, 99-й ракетке мира Дженсону Бруксби со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 53 минут. За это время Карацев сделал 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и успешно использовал 7 из 12 брейк-пойнтов. В активе Бруксби 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в четвертьфинал Бруксби поспорит с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, который в своём матче третьего круга обыграл японца Кея Нисикори.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не принимает участия в соревнованиях из-за травмы.

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