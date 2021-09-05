Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла Роджерс в третьем круге US Open

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В третьем круге она сенсационно уступила 43-й ракетке мира, американке Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Барти сделала 6 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и успешно использовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету американки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Роджерс встретится с британкой Эммой Радукану, который в своём матче третьего круга разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Викторию Азаренко. В нынешнем розыгрыше турнира Осака проиграла в третьем круге 73-й ракетке мира.