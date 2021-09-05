Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Беларусь
Уэльс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Велес
Футбол. Сборные
16:00
Швеция
Узбекистан
Футбол. Первый дивизион
17:00
Металлург Лп
Енисей
Футбол. Первый дивизион
17:00
Олимп-Долгопрудный
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Ротор
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Кубань
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Томь
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Болгария
Литва
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Албания
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Англия
Андорра
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Исландия
Сев. Македония
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Северная Ирландия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Торпедо М
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Греция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Польша
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Германия
Армения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
Лихтенштейн
Все события
Фоторепортажи
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
14Карпин начал с нулей
09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла Роджерс в третьем круге US Open

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти не смогла выйти в ⅛ финала Открытого чемпионата США.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В третьем круге она сенсационно уступила 43-й ракетке мира, американке Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Барти сделала 6 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и успешно использовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету американки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Роджерс встретится с британкой Эммой Радукану, который в своём матче третьего круга разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Викторию Азаренко. В нынешнем розыгрыше турнира Осака проиграла в третьем круге 73-й ракетке мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Россия обыграла Кипр. Критиковать Карпина пока не за что
Квалификация ЧМ: У Франции проблемы, Депай и Митрович разрывают
Хорватия обыграла Словакию, но осталась позади России в группе
Нурмагомедов: Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа
Елена Паутова принесла России серебро в марафоне на Паралимпиаде
Российские волейболисты победили голландцев на чемпионате Европы
«Спартак» обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь