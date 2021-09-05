Медведев стал четвертьфиналистом US Open
Россиянин Даниил Медведев преодолел 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису. В воскресенье он победил британца Даниэля Эванса, занимающего 24-е место в мировом рейтинге.
Россиянин Даниил Медведев преодолел 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису. В воскресенье он победил британца Даниэля Эванса, занимающего 24-е место в мировом рейтинге.
Игра продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира.
Соперником Медведева в четвертьфинале станет представитель Нидерландов Ботик