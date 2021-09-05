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5 сентября, источник: Sport24

Медведев стал четвертьфиналистом US Open

Россиянин Даниил Медведев преодолел 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису. В воскресенье он победил британца Даниэля Эванса, занимающего 24-е место в мировом рейтинге.

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Игра продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Соперником Медведева в четвертьфинале станет представитель Нидерландов Ботик ван-де Зандсхулп, выбивший сегодня аргентинца Диего Шварцмана.

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