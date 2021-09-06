Арина Соболенко впервые стала четвертьфиналисткой US Open
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ⅛ финала вторая ракетка мира встречалась со своей бывшей партнершей по парным соревнованиям бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, занимающей 16-ю позицию в рейтинге WTA, и победила в двух сетах — 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 11 минут.
Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между чешкой Барборой Крейчиковой (9-номер мирового рейтинга) и испанкой Гарбинье Мугурусой (10), которая перед этим выбила из борьбы белоруску Викторию Азаренко (19).
На старте US Open Арина Соболенко одолела сербку Нину Стоянович (94) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) — 6:3, 6:1, а в 1/16 финала выиграла у американки Даниэль Коллинз (29) — 6:3, 6:3.
Последний в этом сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует в