Впервые в истории ни один игрок из США не вышел в ¼ финала US Open в одиночном разряде

Вчера, 6 сентября, Райлли Опелка в ⅛ финала проиграл южноафриканцу Ллойджу Джорджу Харрису со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 1:6, 3:6. Дженсон Бруксби уступил сербу Новаку Джоковичу — 6:1, 3:6, 2:6, 2:6. В женском одиночном разряде Шелби Роджерс взяла всего три гейма в противостоянии с британкой Эммой Радукану — 2:6, 1:6.

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). В женском одиночном разряде в прошлом году титул завоевала японка Наоми Осака. В финале она одолела Викторию Азаренко из Беларуси — 1:6, 6:3, 6:3.