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22:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл нидерландца Ботика ван-де Зандшульпа в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters
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Матч завершился со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. В полуфинале турнира Медведев поборется с победителем встречи между представителем Испании Карлосом Алькарасом-Гарфией и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

25-летний Медведев — единственный в настоящее время представитель России в мужском одиночном разряде на US Open. Ранее с третьего круга турнира сошли Аслан Карацев и Андрей Рублев.

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге АТР, в 2020 году он второй раз дошел до полуфинала US Open.

Чемпионат завершится 12 сентября, его общий призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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