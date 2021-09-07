Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. В полуфинале турнира Медведев поборется с победителем встречи между представителем Испании Карлосом Алькарасом-Гарфией и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

25-летний Медведев — единственный в настоящее время представитель России в мужском одиночном разряде на US Open. Ранее с третьего круга турнира сошли Аслан Карацев и Андрей Рублев.

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге АТР, в 2020 году он второй раз дошел до полуфинала US Open.